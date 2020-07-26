У випуску новин за 26 липня станом на 13:00 – від початку цієї доби бойовики 4 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи мінських угод. Будівництво "Північного потоку – 2" зупинив нерест тріски. Уряд Данії заборонив будь-які роботи у своїй частині Балтійського моря. Відновити їх можна буде орієнтовно наприкінці вересня.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Сіетлі мітинг проти поліцейського свавілля переріс у масові заворушення: 45 протестувальників затримали. Понад 20 людей дістали поранення, більшість з них – правоохоронці.

У Єрусалимі сталися сутички між мітингувальниками та поліцейськими під резиденцією прем'єра. Про потерпілих не повідомляють. Кілька десятків мітингувальників затримали.

За добу в Україні виявили 920 нових інфікованих на COVID-19. Одужало 595 пацієнтів, 15 людей померли від ускладнень. Епіцентром розповсюдження залишається Львівщина.

Гучні події у Луцьку та Полтаві, коли випадкові люди стали жертвами терористів, нагадали про те, що кожен має знати правила виживання в подібних ситуаціях.