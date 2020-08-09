В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 19:00 – на Буковине громкие свадьбы с участием более 300 человек отправили в "красную" зону целый район. Около 20% приглашенных на праздники в Кицманском районе, что на Буковине, в итоге заболели коронавирусом. В Бейруте продолжаются антиправительственные протесты. Число пострадавших превысило 700 человек.

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У исполняющего обязанности городского головы Луцка Григория Пустовита обнаружили COVID-19. Он со 2 августа находится на самоизоляции.

В Беларуси продолжаются президентские выборы. По данным ЦИК, уже проголосовали 73% избирателей. Из них 41% сделали свой выбор еще во время досрочного голосования, которое длилось на прошлой неделе.

В Украине продолжается большая распродажа тюрем. Очередным лотом стала колония №51 в Одессе. Об этом в фейсбуке сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Исследователи изучают антитела лам для борьбы с COVID-19. Ранее особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.