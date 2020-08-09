У випуску новин за 9 серпня станом на 19:00 – на Буковині гучні весілля за участю понад 300 людей відправили у "червону" зону цілий район. Близько 20% запрошених на свята в Кіцманському районі, що на Буковині, у підсумку захворіли на коронавірус. У Бейруті тривають антиурядові протести. Кількість постраждалих перевищила 700 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У виконуючого обов'язки міського голови Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19. Він з 2 серпня перебуває на самоізоляції.

У Білорусі тривають президентські вибори. За даними ЦВК, там вже проголосували 73% виборців. З них 41% зробили свій вибір ще під час дострокового голосування, яке тривало минулого тижня.

В Україні триває великий розпродаж в'язниць. Черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Дослідники вивчають антитіла лам для боротьби з COVID-19. Раніше особливості імунної системи цих тварин вже вивчали для подолання грипу та вірусу імунодефіциту людини.