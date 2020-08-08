В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 11:00 – Офис генпрокурора открыл дела против более сотни иностранцев. Они, в составе контролируемых Россией незаконных вооруженных формирований, обстреливали украинцев. Новый антирекорд заболевания коронавирусом зафиксировали медики – 1 489 новых инфицированных в сутки, 600 пациентов выздоровели. Больше всего новых случаев в Киеве – плюс 200 человек.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Винницкой области продолжаются работы по очистке реки Южный Буг, 5 земснарядов и экскаватор "Амфибия" работают от истока реки, поднимая ил на поверхность.

Украинцы стали меньше вакцинировать детей от полиомиелита. Одни боятся водить детей в больницы для прививки во время карантина, другие – принципиально против любых вакцин. В Минздраве обеспокоены, что низкая вакцинация может привести к вспышке болезни.

Луцк и Тернополь, которые в течение недели были в красной зоне, оказались в более безопасной – оранжевой. С сегодняшнего дня там ослабят карантин. Впрочем, в городе, как и по всей стране должны усилить проверки соблюдения карантинных ограничений.