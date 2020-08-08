У випуску новин за 8 серпня станом на 11:00 – Офіс генпрокурора відкрив справи проти понад сотні іноземців. Вони, у складі контрольованих Росією незаконних збройних формувань, обстрілювали українців. Новий антирекорд захворювання на коронавірус зафіксували медики – 1 489 нових інфікованих за добу, 600 пацієнтів одужали. Найбільше нових випадків в Києві – плюс 200 людей.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На Вінниччині тривають роботи із очищення річки Південний Буг, 5 земснарядів та екскаватор "Амфібія" працюють від витоку річки, підіймаючи намул на поверхню.

Українці стали менше вакцинувати дітей від поліомієліту. Одні бояться водити дітей в лікарні для щеплення під час карантину, інші – принципово проти будь-яких вакцин. В МОЗ занепокоєні, що низька вакцинація може призвести до спалаху хвороби.

Луцьк і Тернопіль, які упродовж тижня були в червоній зоні, опинилися в безпечнішій – помаранчевій. Від сьогодні там послаблять карантин. Втім, в місті, як і по всій країні мають посилити перевірки дотримання карантинних обмежень.