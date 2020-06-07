Выпуск новостей за 11:00: Инклюзивная кондитерская. Количество новых больных COVID-19 в Украине
В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 11:00 – в Ужгороде работает инклюзивная кондитерская. Десерты под пристальным наблюдением кондитера создают люди с аутизмом и синдромом Дауна. В Украине снизилось количество новых инфицированных коронавирусом. В эти сутки уже 485 новых случаев.
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