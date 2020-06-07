В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 11:00 – в Ужгороде работает инклюзивная кондитерская. Десерты под пристальным наблюдением кондитера создают люди с аутизмом и синдромом Дауна. В Украине снизилось количество новых инфицированных коронавирусом. В эти сутки уже 485 новых случаев.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Антирекорд превышения скорости продолжают считать в полиции после введения видеофиксации на дорогах. Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Троицы. На Житомирщине восстанавливают леса, которые пострадали после масштабных пожаров.