Випуск новин за 11:00: Інклюзивна кондитерська. Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні
У випуску новин за 7 червня станом на 11:00 – в Ужгороді працює інклюзивна кондитерська. Десерти під пильним наглядом кондитера створюють люди з аутизмом та синдромом Дауна. В Україні знизилась кількість нових інфікованих коронавірусом. Цієї доби вже 485 нових випадків.
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