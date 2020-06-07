У випуску новин за 7 червня станом на 11:00 – в Ужгороді працює інклюзивна кондитерська. Десерти під пильним наглядом кондитера створюють люди з аутизмом та синдромом Дауна. В Україні знизилась кількість нових інфікованих коронавірусом. Цієї доби вже 485 нових випадків.

Також у випуску новин на 24 каналі: Антирекорд перевищення швидкості продовжують рахувати в поліції після запровадження відеофіксації на дорогах. Володимир Зеленський привітав українців зі святом Трійці. На Житомирщині відновлюють ліси, які постраждали після масштабних пожеж.