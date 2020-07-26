В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 11:00 – КНДР признала первый случай заражения COVID-19 в стране. Власти заявили, что инфицированный – мужчина, который 19 июля вернулся в Северную Корею. Украинская политическая фабрика мемов неустанно радует нас уже 29 лет подряд. У каждого созыва и идеологии – свой несравненный стиль. О лучшем – в материале журналистов 24 канала.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Российская бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива. Оккупанты хотели, чтобы она показательно его пересекла. Однако течение было слишком сильным, поэтому БРДМ ушла под воду.

От коронавируса умер врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев. Ему было 48 лет. Вирус поразил 70% легких медика, он находился на аппарате искусственного дыхания.

В Иерусалиме произошли столкновения между митингующими и полицейскими под резиденцией премьера. О пострадавших не сообщают. Несколько десятков митингующих задержали.

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении группе лиц, которые выдавали себя "доверенными лицами Зеленского" и пытались торговать должностями в ОП. Им грозит до 12 лет заключения.