У випуску новин за 26 липня станом на 11:00 – КНДР визнала перший випадок зараження COVID-19 в країні. Влада заявила, що інфікований – чоловік, який 19 липня повернувся в Північну Корею. Українська політична фабрика мемів невпинно тішить нас вже 29 років поспіль. У кожного скликання та ідеології – свій незрівнянний стиль. Про найкраще – в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Від коронавірусу помер лікар національної збірної України з футболу Антон Худаєв. Йому було 48 років. Вірус вразив 70% легенів медика, він перебував на апараті штучного дихання.

У Єрусалимі сталися сутички між мітингувальниками та поліцейськими під резиденцією прем'єра. Про потерпілих не повідомляють. Кілька десятків мітингувальників затримали.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру групі осіб, які видавали себе "довіреними особами Зеленського" та намагалися торгувати посадами в ОП. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.