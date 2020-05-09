Выпуск новостей за 11:00: Коронавирус в Украине. День победы над нацизмом
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 11:00 – уже вторые сутки подряд фиксируется рекордное количество выздоровевших от коронавируса. Только за прошлый день вылечились 310 пациентов. Сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день приурочен к подписанию представителями нацистской Германии, союзниками и СССР Акта о капитуляции страны-агрессора.
Также в выпуске на 24 канале:
Уже вторые сутки на Донбассе существенное обострение. Боевики лупят из минометов почти по всей линии фронта. Ранены 4 украинских военных.
В столице уже готовятся к введению первого этапа ослабления ограничений. За последние несколько дней запустили в работу продуктовые рынки и небольшие кофейни, которые работают на вынос.
В Мелитополе полиция задержала пенсионера, который размахивал запрещенным красным знаменем с советской звездой.
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