Випуск новин за 11:00: Коронавірус в Україні. День перемоги над нацизмом
У випуску новин за 9 травня станом на 11:00 – вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість одужавших від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів. Сьогодні в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей день приурочений до підписання представниками нацистської Німеччини, союзниками та СРСР Акту про капітуляцію країни-агресора.
Також у випуску на 24 каналі:
Вже другу добу поспіль на Донбасі суттєве загострення. Бойовики гатять з мінометів майже по всій лінії фронту. Поранено 4 українських військових.
У столиці вже готуються до запровадження першого етапу послаблення обмежень. За останні кілька днів запустили в роботу продуктові ринки та невеличкі кав'ярні, які працюють на винос.
У Мелітополі поліція затримала пенсіонера, який розмахував забороненим червоним прапором із радянською зіркою.