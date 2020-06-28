В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 11:00 – государственные награды от президента получили несколько десятков деятелей из разных отраслей. Среди них – Потап, Арсен Мирзоян, Ирина Билык, Тина Кароль, а также Мария Ефросинина. В результате обстрелов со стороны оккупантов один украинский военный погиб, а трое бойцов ранены. Накануне российские наемники 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Во Львове жители многоквартирных домов первые в Украине начали отдельно сортировать органические отходы. Пилотный проект оказался успешным, поэтому вскоре в городе станет больше контейнеров с надписью "Органика".

Количество инфицированных COVID-19 в мире перешагнуло отметку в 10 миллионов. За последние сутки опасный недуг подхватили более 170 тысяч человек. На первом месте по количеству выявленных случаев – США.

У министра обороны Сербии обнаружили коронавирус после того, как он вернулся из российской столицы. В Минобороны страны утверждают, что глава ведомства чувствует себя хорошо. Сейчас он – на самоизоляции.

917 новых случаев коронавируса зафиксировали за минувшие сутки в Украине. На Львовщине COVID-19 диагностировали еще у 173 человек, а в Ровненской и Закарпатской областях, у 93 и 86 человек соответственно.