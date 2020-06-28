У випуску новин за 28 червня станом на 11:00 – державні нагороди від президента отримали кілька десятків діячів з різних галузей. Серед них – Потап, Арсен Мірзоян, Ірина Білик, Тіна Кароль, а також Марія Єфросиніна. У результаті обстрілів з боку окупантів один український військовий загинув, а троє бійців поранені. Напередодні російські найманці 12 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Львові мешканці багатоквартирних будинків перші в Україні почали окремо сортувати органічні відходи. Пілотний проєкт виявився успішним, тож невдовзі у місті побільшає контейнерів з написом "Органіка".

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перетнула позначку в 10 мільйонів. За останню добу небезпечну недугу підхопило понад 170 тисяч людей. На першому місці за кількістю виявлених випадків – США.

У міністра оборони Сербії виявили коронавірус після того, як він повернувся з російської столиці. В Міноборони країни стверджують, що очільник відомства почувається добре. Наразі він – на самоізоляції.

917 нових випадків коронавірусу зафіксували за минулу добу в Україні. На Львівщині COVID-19 діагностували ще у 173 людей, а в Рівненській та Закарпатській областях, у 93 та 86 осіб відповідно.