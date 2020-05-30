В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 11:00 – еще 3 области готовятся к ослаблению карантина. Волынь, Закарпатье и Луганщина получили разрешение от Минздрава понемногу отменять ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже второй раз за эту неделю боевики обстреляли участок разведения Золотое-2. В общем вчера били по нашим позициям 13 раз.

Також у випуску новин на 24 каналі: "Шоколадний король" – саме під таким прізвиськом американське видання "Форбс" розмістило Петра Порошенка у своєму світовому списку мільярдерів. В декларації Віктора Медведчука виявили фрагмент першої в історії людства друкованої книги. США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.