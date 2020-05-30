У випуску новин за 23 травня станом на 11:00 – ще 3 області готуються до послаблення карантину. Волинь, Закарпаття та Луганщина отримали дозвіл від МОЗ потроху скасовувати обмеження, запроваджені через коронавірус. Вже вдруге за цей тиждень бойовики обстріляли ділянку розведення Золоте-2. Загалом вчора гатили по нашим позиціям 13 разів.

Також у випуску новин на 24 каналі: "Шоколадний король" – саме під таким прізвиськом американське видання "Форбс" розмістило Петра Порошенка у своєму світовому списку мільярдерів. В декларації Віктора Медведчука виявили фрагмент першої в історії людства друкованої книги. США виходять з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.