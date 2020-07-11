В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 11:00 – на Закарпатье устроили анкетирование с призывами к нарушению территориальной целостности. СБУ задержала иностранца, который уговорил украинца к сбору подписей местных жителей. Статистика заболеваемости COVID-19 не учитывает количество подтвержденных случаев с временно оккупированных территорий, а именно из Крыма и ОРДЛО.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Ивано-Франковщине разрешили ослабить карантин. В Турции разгорелся скандал вокруг собора Святой Софии. Андрей Ермак заявил, что в ближайшее время боевики пообещали освободить наших пленных.