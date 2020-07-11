У випуску новин за 11 липня станом на 11:00 – на Закарпатті влаштували анкетування із закликами до порушення територіальної цілісності. СБУ затримала іноземця, який підбурив українця до збору підписів місцевих жителів. Статистика захворюваності на COVID-19 не враховує кількість підтверджених випадків з тимчасово окупованих територій, а саме з Криму та ОРДЛО.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Івано-Франківщині дозволили послабити карантин. В Туреччині розгорівся скандал навколо собору Святої Софії. Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом бойовики пообіцяли звільнити наших полонених.