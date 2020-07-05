В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 11:00 – в Баку сгорела фабрика по изготовлению красок. Азербайджанские СМИ сообщают, что взрывы произошли в емкостях с химическими реагентами. Новый антирекорд пандемии – 212 тысяч зараженных COVID-19 за сутки в мире.

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На Тернопольщине коронавирус обнаружили у восьми учителей, которые должны были проводить ВНО.