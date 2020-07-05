У випуску новин за 5 липня станом на 11:00 – в Баку згоріла фабрика з виготовлення фарб. Азербайджанські ЗМІ повідомляють, що вибухи сталися в ємностях з хімічними реагентами. Новий антирекорд пандемії – 212 тисяч заражених COVID-19 за добу у світі.

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Штормове попередження на Львівщині оголосили в ДСНС на ці вихідні. Там знову чекають паводків.

У Санкт-Петербурзі активіста засудили за акцію підтримки кримських татар. Володимиру Шипіцину присудили 40 годин обов'язкових робіт.

На Тернопільщині коронавірус виявили у восьми вчителів, які мали проводити ЗНО.