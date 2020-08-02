В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 11:00 – тысячи немцев вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. Люди уверены, что опасность болезни преувеличена, а ограничения – бессмысленны. Леонид Кравчук считает, что компромиссами на пути к решению конфликта на Востоке могли бы стать создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса.

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