У випуску новин за 2 серпня станом на 11:00 – тисячі німців вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень. Найбільший мітинг відбувся у Берліні. Люди впевнені, що небезпека хвороби перебільшена, а обмеження – безглузді. Леонід Кравчук вважає, що компромісами на шляху до вирішення конфлікту на Сході могли б стати створення фонду для відновлення і вільна економічна зона на території Донбасу.

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Народні депутати вирішили законодавчо боротися з фінансовим шахрайством так званих сект. На запропонований законопроєкт про деструктивні культи вже обвалилася хвиля критики.