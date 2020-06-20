В выпуске новостей за 20 июня состоянию на 11:00 – в Украине снизилось количество вновь выявленных больных коронавирусом после рекордного роста. Поэтому за эти сутки инфицировался 841 человек, 9 умерли от осложнений, 373 пациента выздоровели. В Беларуси милиция взяла под стражу несколько активистов и журналистов на пикете солидарности в поддержку задержанных оппозиционных кандидатов в презитенты.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Двое военных неподалеку Новотошковского подорвались на мине, когда проводили разведку. К счастью, обошлись ранениями. Лидеры ЕС продлили санкции против России из-за отсутствия прогресса в "минских соглашениях". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Во время задержания мужчина, который похитил 4 миллиона в Днепре, выхватил свой пистолет и несколько раз выстрелил в одного из полицейских. Коп, истекая кровью, надел на злоумышленника наручники. К сожалению, впоследствии он умер.