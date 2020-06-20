У випуску новин за 20 червня станом на 11:00 – в Україні знизилась кількість нововиявлених хворих на коронаврус після рекордного зростання. Відтак, цієї доби інфікувалась 841 людина, 9 померли від ускладнень, 373 пацієнти одужали. В Білорусі міліція взяла під варту кілька активістів та журналістів на пікеті солідарност, де мітингують в підтримку затриманих опозиційних кандидатів у президенти.

Також у випуску новин на 24 каналі: Двоє військовий неподалік Новотошківського підіорвались на міні, коли військові проводили розвідку. На щастя, обійшлись пораненнями. Лідери ЄС подовжили санкції проти Росії через відсутність прогресу у "мінських угодах". Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Під час затримання чоловік, який викрав 4 мільйона у Дніпрі, вихопив свій пістолет і кілька разів вистрелив в одного з поліцейських. Коп, стікаючи кров'ю, надягнув на зловмисника кайданки. На жаль, згодом він помер.