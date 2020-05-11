Выпуск новостей за 11:00: Скандал между Кремлем и Белым домом. Больные COVID-19 медики
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 11:00 – между Кремлем и США разгорелся дипломатический скандал из-за комментария Белого дома о завершении Второй мировой войны, где нет упоминания о РФ. Еще 62 медика заболели COVID-19 за прошлые сутки. Об этом на своем традиционном утреннем брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Также в выпуске новостей на 24 канале:
С сегодняшнего дня в Украине официально ослабляют карантин. Свою работу восстанавливают магазины непродовольственных товаров, стоматологии, салоны красоты и адвокаты.
Виктор Ляшко заявил, что если в Украине будут и дальше фиксировать по 300 – 500 новых случаев заражения COVID-19 ежедневно, то масочный режим будут сохранять как минимум до конца года.
В мире за последние сутки зафиксировали почти 80 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Поэтому общее количество инфицированных уже пересекло отметку в 4 миллиона.
Иранские военные обстреляли собственный корабль. По данным арабских СМИ, погибли около 40 человек.
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