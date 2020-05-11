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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 11:00: Скандал між Кремлем і Білим домом. Хворі на COVID-19 медики

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У випуску новин за 11 травня станом на 11:00 – між Кремлем та США розгорівся дипломатичний скандал через коментар Білого дому про завершення Другої світової війни, де немає згадки про РФ. Ще 62 медики захворіли на COVID-19 минулої доби. Про це на своєму традиційному ранковому брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від сьогодні в Україні офіційно послаблюють карантин. Свою роботу відновлюють магазини непродовольчих товарів, стоматології, салони краси та адвокати.

Віктор Ляшко заявив, якщо в Україні й надалі фіксуватимуть по 300 – 500 нових випадків зараження COVID-19 щодня, то масковий режим будуть зберігати щонайменше до кінця року.

У світі за останню добу зафіксували майже 80 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Відтак загальна кількість інфікованих вже перетнула позначку у 4 мільйони.

Іранські військовики обстріляли власний корабель. За даними арабських ЗМІ, загинуло приблизно 40 людей.

 

 
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України Новини США Новини Росії
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