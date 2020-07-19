В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 11:00 – в курортном кафе на Николаевщине обнаружили вспышку коронавируса. Это произошло в селе Рыбаковка. Информацию подтвердили в областной инфекционной больнице. О количестве больных не уточняют. Во Францию прибыли черные ящики сбитого в Тегеране самолета МАУ. Уже в понедельник эксперты начнут исследования.

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Глава министерства обороны США Марк Эспер призвал укрепить НАТО для противодействия России и Китаю.

Враг все чаще и активнее обстреливает наши позиции. Опять с применением минометов разного калибра, бронемашины пехоты и стрелкового оружия – боевики атаковали окрестности Талаковки и Новотошковского. Одного военного ранили.