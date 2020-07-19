У випуску новин за 19 липня станом на 11:00 – у курортному кафе на Миколаївщині виявили спалах коронавірусу. Це сталось у селі Рибаківка. Інформацію підтвердили в обласній інфекційній лікарні. Про кількість хворих не уточнюють. До Франції прибули чорні скриньки збитого у Тегерані літака МАУ. Вже у понеділок експерти почнуть дослідження.

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Засуха в Криму наносить все більше збитків. На межі висихання опинились 2 водосховища. Слідом за верхів'ями висохла серединна частина Білогірського водосховища, а сусіднє Тайганське водосховище може пересохнути вже восени.

Голова міністерства оборони США Марк Еспер закликав зміцнити НАТО для протидії Росії та Китаю.

Ворог все частіше й активніше обстрілює наші позиції. Знову із застосуванням мінометів різного калібру, бронемашини піхоти та стрілецької зброї – бойовики атакували околиці Талаківки та Новотошківського. Одного військового поранили.