В выпуске новостей за 27 июня по состоянию на 11:00 – Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине займа в 350 миллионов долларов США. Деньги пойдут на поддержку и развитие экономики нашей страны. Первый транш пойдет на экономическое восстановление, поддержку реформ и смягчение последствий пандемии COVID-19. От сегодня в Киевской области и Виннице решили усилить карантин.

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