У випуску новин за 27 червня станом на 11:00 – Світовий банк ухвалив рішення про надання Україні позики в 350 мільйонів доларів США. Гроші підуть на підтримку й розвиток економіки нашої країни. Перший транш піде на економічне відновлення, підтримку реформ та пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. Від сьогодні у Київській області та Вінниці вирішили посилити карантин.

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Чорні скриньки зі збитого в Ірані літака МАУ почнуть розшифровувати у липні. Про це повідомило Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції.

Слухання у справі про збиття літака рейсу МН17 можуть початися у лютому 2021 року. Нідерландські прокурори готові надати захисту більше часу для вивчення матеріалів, зібраних слідством.