В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 11:00 – Печерский суд столицы не смог оштрафовать Зеленского за ошибки в декларации и закрыл административное производство в отношении него. Очередной скачок числа новых больных COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксировано 1106 новых случаев инфицирования.

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На Херсонщине мужчина заставлял людей бесплатно работать на полях. В частности, житель Скадовского района незаконно удерживал в своем доме жителей центральных и западных областей.

Операция "Безопасное шоссе". В Нацполиции анонсируют масштабные проверки на дорогах. Все из-за увеличения количества аварий в последнее время.