У випуску новин за 25 липня станом на 11:00 – Печерський суд столиці не зміг оштрафувати Зеленського за помилки у декларації й закрив адміністративне провадження стосовно нього. Черговий стрибок кількості нових хворих на COVID-19. За останню добу в Україні зафіксовано 1106 нових випадків інфікування.

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На Рівненщині в психіатричній лікарні Острога – спалах коронавірусу. Там захворіли 12 людей, 2 з них – медсестри та 10 пацієнтів.

На Херсонщині чоловік змушував людей безоплатно працювати на полях. Зокрема, житель Скадовського району незаконно утримував у своєму будинку жителів центральних і західних областей.

Операція "Безпечне шосе". В Нацполіції анонсують масштабні перевірки на дорогах. Все через збільшення кількості аварій останнім часом.