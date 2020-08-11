В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 12:00 – беларусская власть вывезла в Литву главную оппонентку Лукашенко. Это позволило освободить из государственного плена начальницу штаба Тихановской. Мировые организации отреагировали на события в Беларуси. ОБСЕ в своем Twitter написали, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Словаччині ухвалили рішення вислати трьох дипломатів посольства Російської Федерації. Словацькі спецслужби підозрюють їх у шпигунстві. У штабі ООС повідомили про відносну тишу на фронті – одна провокація за добу. Ворожу атаку зі стрілецької зброї зафіксували біля Красногорівки. Син начальника Департаменту управління майном поліції відкрив елітний комплекс відпочинку. За інформацією журналістів, жодних витрат на цей бізнес чиновник не задекларував. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію українській авіакомпанії МАУ.