У випуску новин за 11 серпня станом на 12:00 – білоруська влада вивезла до Литви головну опонентку Лукашенка. Це дозволило звільнити з державного полону начальницю штабу Тихановської. Світові організації відреагували на події в Білорусі. ОБСЄ у своєму Twitter написали, що залишаються на боці громадянського суспільства і всіх, хто захищає права людини.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Словаччині ухвалили рішення вислати трьох дипломатів посольства Російської Федерації. Словацькі спецслужби підозрюють їх у шпигунстві. У штабі ООС повідомили про відносну тишу на фронті – одна провокація за добу. Ворожу атаку зі стрілецької зброї зафіксували біля Красногорівки. Син начальника Департаменту управління майном поліції відкрив елітний комплекс відпочинку. За інформацією журналістів, жодних витрат на цей бізнес чиновник не задекларував. Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію українській авіакомпанії МАУ.