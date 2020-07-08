В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 12:00 – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вручило 2 протокола об административном нарушении Владимиру Зеленскому. Глава государства не подал сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии своей семьи. Черногория упростила въезд для туристов из Украины.

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Во Львове во время ремонтных работ во дворе музея жертв тоталитарных режимов "Тюрьма на Лонцкого" нашли примерно 100 надгробных плит с еврейских захоронений.

Количество жертв масштабного пожара на Луганщине возросло до семи. Такие данные предоставляет представитель омбудсмена Павел Лисянский. В то же время ГСЧС пока сообщает о четырех погибших.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 807 новых случаев инфицирования COVID-19.