У випуску новин за 8 липня станом на 12:00 – Національне агентство з питань запобігання корупції вручило 2 протоколи про адміністративне порушення Володимиру Зеленському. Голова держави не подав відомості про суттєві зміни у майновому стані своєї родини. Чорногорія спростила в'їзд для туристів з України. Зокрема, прибрали вимогу про наявність негативного тесту на COVID-19.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові під час ремонтних робіт у подвір'ї музею жертв тоталітарних режимів "Тюрма на Лонцького" знайшли приблизно 100 надгробних плит із єврейських поховань. Кількість жертв масштабної пожежі на Луганщині зросла до семи. Такі дані надає представник омбудсмена Павло Лисянський. Водночас ДСНС поки повідомляє про чотирьох загиблих. За минулу добу в Україні зареєстрували 807 нових випадків інфікування COVID-19.