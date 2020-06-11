В выпуске новостей за 11 июня состоянию на 12:00 – Родственники пленных, находящихся на оккупированных территориях, вышли на акцию протеста под ОП. Они требуют, чтобы власть способствовала возвращению их родных в Украину. Почти после 3 месяцев карантина в Голливуде разрешили производство кинофильмов.

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