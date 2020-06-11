У випуску новин за 11 червня станом на 12:00 – родичі полонених, які перебувають на окупованих територіях, вийшла на акцію протесту під ОП. Вони вимагають, щоб влада сприяла поверненню їхніх рідних в Україну. Майже після 3 місяців карантину в Голлівуді дозволили виробництво кінофільмів.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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