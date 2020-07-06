В выпуске новостей за 6 июля по состоянию на 12:00 – с начала текущих суток один военный в результате вражеского обстрела получил боевое травмирование. В Мукачево в здание развлекательного комплекса попали из ручного противотанкового гранатомета. Впрочем граната не разорвалась, поэтому значительных последствий удалось избежать.

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