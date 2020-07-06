У випуску новин за 6 липня станом на 12:00 – з початку поточної доби один військовий внаслідок ворожого обстрілу зазнав бойового травмування. В Мукачеві у будівлю розважального комплексу поцілили з ручного протитанкового гранатомету. Втім граната не розірвалась, тож значних наслідків вдалось уникнути.

Також у випуску новин на 24 каналі: Громадяни України, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. ВООЗ недооцінює ризик зараження Ковід-19 повітряно-крапельним шляхом. Такого висновку дійшли понад дві сотні вчених з 32 країн світу. Кількість жертв масштабних підтоплень на південному заході Японії зросла до 34.