Випуск новин за 12:00: Бойове травмування на передовій. Стрілянина з РПГ в Мукачеві
У випуску новин за 6 липня станом на 12:00 – з початку поточної доби один військовий внаслідок ворожого обстрілу зазнав бойового травмування. В Мукачеві у будівлю розважального комплексу поцілили з ручного протитанкового гранатомету. Втім граната не розірвалась, тож значних наслідків вдалось уникнути.
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