В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 12:00 – у главы Луцка Григория Пустовита обнаружили COVID-19. Исполняющий обязанности городского главы на самоизоляции. Об этом он сообщил в фейсбуке. Президент Украины отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента. Владимир Зеленский призвал к максимальной толерантности и отказу от уличного насилия.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Буковина может оказаться в красной карантинной зоне. Там двое суток подряд фиксируют более сотни больных коронавирусом. Скандально известный глава Окружного админсуда Вовк в очередной раз проигнорировал допрос в НАБУ. В Беларуси продолжаются акции протеста, которые начались сразу после закрытия избирательных участков.