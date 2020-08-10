У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – в очільника Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19. Виконувач обов'язків міського голови на самоізоляції. Про це він повідомив у фейсбуці. Президент України відреагував на сутички й затримання у Білорусі під час виборів президента. Володимир Зеленський закликав до максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства.

Також у випуску новин на 24 каналі: Буковина може опинитися в червоній карантинній зоні. Там дві доби поспіль фіксують понад сотню хворих на коронавірус. Скандально відомий голова Окружного адмінсуду Павло Вовк вкотре проігнорував допит в НАБУ. У Білорусі тривають акції протесту, які розпочались одразу після закриття виборчих дільниць.