Випуск новин за 12:00: COVID-19 в очільника Луцька. Зеленський про події в Білорусі
У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – в очільника Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19. Виконувач обов'язків міського голови на самоізоляції. Про це він повідомив у фейсбуці. Президент України відреагував на сутички й затримання у Білорусі під час виборів президента. Володимир Зеленський закликав до максимальної толерантності та відмови від вуличного насильства.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Буковина може опинитися в червоній карантинній зоні. Там дві доби поспіль фіксують понад сотню хворих на коронавірус.
Скандально відомий голова Окружного адмінсуду Павло Вовк вкотре проігнорував допит в НАБУ.
У Білорусі тривають акції протесту, які розпочались одразу після закриття виборчих дільниць.