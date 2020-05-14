Выпуск новостей за 12:00: Данные о COVID-19 в Украине. План восстановления движения транспорта
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 12:00 – в Украине количество выздоровевших в сутки впервые превысило количество зараженных. Впрочем, пока эта разница невелика – 5 человек, от болезни избавились за минувшие сутки 427 пациентов. Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления работы транспорта.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Внаслідок обстрілів російських найманців один український військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень.
Польща не відкриватиме кордони з сусідніми країнами Євросоюзу до 12 червня.
Ексрадника Януковича Пола Манафорта відпустили під домашній арешт.
Тайванські лікарі вчаться лікувати хворих на коронавірус за допомогою віртуальної реальності.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 12:18 COVID-19 в Киеве: за минувшие сутки умерли 2 человека, число больных превысило 2 тысячи
сегодня , 09:21 В Украине впервые выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заболели: ситуация по областям
сегодня , 10:08 От COVID-19 в Украине умерли 456 человек: на Буковине и в дальнейшем больше всего жертв
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
В "Слуге народа" предлагают заблокировать в Украине мессенджер Telegram13:09
-
В Одессе таксистка обокрала спящую пассажирку: через телефон перевела себе кругленькую сумму13:00
-
Гибридная война России: Меркель угрожает Москве санкциями из-за хакерских атак12:55
-
блогУже не царь? Как Путин начал ликвидировать Россию