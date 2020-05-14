Выпуск новостей за 12:00: Данные о COVID-19 в Украине. План восстановления движения транспорта

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 12:00 – в Украине количество выздоровевших в сутки впервые превысило количество зараженных. Впрочем, пока эта разница невелика – 5 человек, от болезни избавились за минувшие сутки 427 пациентов. Министерство инфраструктуры представило план из 3 этапов для восстановления работы транспорта.

Також у випуску новин на 24 каналі: Внаслідок обстрілів російських найманців один український військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень. Польща не відкриватиме кордони з сусідніми країнами Євросоюзу до 12 червня. Ексрадника Януковича Пола Манафорта відпустили під домашній арешт. Тайванські лікарі вчаться лікувати хворих на коронавірус за допомогою віртуальної реальності.