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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Нові дані про COVID-19 в Україні. План відновлення руху транспорту

Випуск новин -

У випуску новин за 14 травня станом на 12:00 – в Україні кількість видужалих за добу вперше перевищила кількість заражених. Втім поки ця різниця невелика – 5 людей, недуги позбулися за минулу добу 427 пацієнтів. Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Внаслідок обстрілів російських найманців один український військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень.

Польща не відкриватиме кордони з сусідніми країнами Євросоюзу до 12 червня.

Ексрадника Януковича Пола Манафорта відпустили під домашній арешт.

Тайванські лікарі вчаться лікувати хворих на коронавірус за допомогою віртуальної реальності.

Теги: Випуск новин
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