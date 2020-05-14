Випуск новин за 12:00: Нові дані про COVID-19 в Україні. План відновлення руху транспорту
У випуску новин за 14 травня станом на 12:00 – в Україні кількість видужалих за добу вперше перевищила кількість заражених. Втім поки ця різниця невелика – 5 людей, недуги позбулися за минулу добу 427 пацієнтів. Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Внаслідок обстрілів російських найманців один український військовий загинув, ще двоє – зазнали поранень.
Польща не відкриватиме кордони з сусідніми країнами Євросоюзу до 12 червня.
Ексрадника Януковича Пола Манафорта відпустили під домашній арешт.
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