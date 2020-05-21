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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 12:00: Гибель полковника на Луганщине. Подарок от Зеленского

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В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – на Луганщине погиб командир батальона полиции особого назначения "Луганск-1" полковник Сергей Губанов. Еще 3 бойцов батальона патрульной службы полиции получили осколочные ранения. Владимир Зеленский вместе с женой разослали вышиванки президентам США, Франции, Канады, Польши и Турции в честь Всемирного дня вышиванки.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

В Украине снова количество новых больных коронавирусом превысило количество тех, кто выздоровел. За прошедшие сутки зарегистрировали 476 случаев. Всего с начала эпидемии в Украине недуг подхватили 19 706 человек.

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня. Международное авиасообщение на всех туристических направлениях возобновят с июля.

В Министерстве образования и науки Украины определили даты ВНО. Основная сессия по математике начнется 25 июня и завершится 17 июля экзаменом по химии. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 30 июня, по истории Украины – 9 июля, биологии – 13 июля.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Выпуск новостей
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