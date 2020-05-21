Выпуск новостей за 12:00: Гибель полковника на Луганщине. Подарок от Зеленского

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 12:00 – на Луганщине погиб командир батальона полиции особого назначения "Луганск-1" полковник Сергей Губанов. Еще 3 бойцов батальона патрульной службы полиции получили осколочные ранения. Владимир Зеленский вместе с женой разослали вышиванки президентам США, Франции, Канады, Польши и Турции в честь Всемирного дня вышиванки.

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