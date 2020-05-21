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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 12:00: Загибель полковника на Луганщині. Подарунок від Зеленського

Випуск новин -

У випуску новин за 21 травня станом на 12:00 – на Луганщині загинув командир батальйону поліції особливого призначення "Луганськ-1" полковник Сергій Губанов. Ще 3 бійців батальйону патрульної служби поліції зазнали осколкових поранень. Володимир Зеленський разом з дружиною розіслали вишиванки президентам США, Франції, Канади, Польщі та Туреччині на честь Всесвітнього дня вишиванки.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні знову кількість нових хворих на коронавірус перевищила кількість тих, хто видужав. За минулу добу зареєстрували 476 випадків. Загалом з початку епідемії в Україні недугу підхопили 19 706 людей.

Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня.

У Міністерстві освіти та науки України визначили дати ЗНО. Основна сесія з математики розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня іспитом з хімії. Тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня, з історії України – 9 липня, біології – 13 липня. 

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Володимир Зеленський Війна на Донбасі Випуск новин
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