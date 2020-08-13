В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 12:00 – во время небоевого задания на Донбассе погиб украинский разведчик. Нацполиция и военные службы правопорядка Вооруженных Сил расследуют обстоятельства смерти. В жутком ДТП на Кировоградщине погибли 2 человека. По меньшей мере 11 получили травмы.

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Шотландии с рельсов сошел пассажирский поезд. Погибли по меньшей мере 3 человека, количество пострадавших неизвестно. В Украине установили антирекорд заболеваемости COVID-19 за все время пандемии. За прошедшие сутки инфицировались 1 592 человека. 22 пациента умерли, 530 выздоровели. США и Германия раскритиковали российскую вакцину. Регистрацию препарата назвали "рискованным экспериментом на людях". В Железном Порту на Херсонщине мужчина едва не погиб из-за водного аттракциона, он сломал позвоночник.