У випуску новин за 13 серпня станом на 12:00 – під час небойового завдання на Донбасі загинув український розвідник. Нацполіція та Військові служби правопорядку Збройних Сил розслідують обставини смерті. Через моторошну ДТП на Кіровоградщині загинули 2 людей. Щонайменше 11 зазнали травмувань.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Шотландії із рейок зійшов пасажирський потяг. Загинули щонайменше 3 людей, кількість постраждалих невідома. В Україні встановили антирекорд захворюваності на COVID-19 за увесь час пандемії. Минулої доби інфікувалося 1 592 людей. 22 пацієнти померли, та 530 одужали. США та Німеччина розкритикували російську вакцину. Реєстрацію препарату назвали "ризикованим експериментом на людях". У Залізному Порту на Херсонщині чоловік ледь не загинув через водний атракціон, він зламав хребет.