В выпуске новостей за 10 июня по состоянию на 12:00 – на Буковине грабитель отстреливался от полицейских и ранил двоих. Спецназовцы получили ранения головы и голени. Ночью в Одессе обвалилась часть четырехэтажного жилого дома. Повреждены четыре квартиры. В доме проживают 24 человека, всех удалось эвакуировать.

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Главную достопримечательность Парижа – Эйфелеву башню – откроют для посетителей. В условиях постепенного ослабления карантина в нее будут впускать уже с 25 июня.

Юг Китая уже несколько дней заливают обильные дожди. Эвакуировали более 200 тысяч человек.

Следователи ГБР сообщили о подозрении Петру Порошенко. Об этом сообщили в ведомстве. Также Порошенко отказался от участия в допросе и пытался покинуть здание ГБР.