У випуску новин за 10 червня станом на 12:00 – на Буковині грабіжник відстрілювався від поліцейських і поранив двох. Спецпризначенці дістали поранення голови та гомілки. Вночі у Одесі обвалилась частина чотирьохповерхового житлового будинку. Пошкоджені чотири квартири. У будинку проживають 24 людини, усіх вдалось евакуювати.

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Південь Китаю вже декілька днів заливають рясні зливи. Евакуювали понад 200 тисяч людей.

Слідчі ДБР повідомили про підозру Петру Порошенку. Про це повідомили у відомстві. Також Порошенко відмовився від участі у допиті та намагався покинути бюдівлю ДБР.