В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 12:00 – жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу с осложнениями от коронавируса. Об этом сообщают в Офисе президента. Подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк задержали. Работники СБУ с самого утра пришли к Владиславу Мангеру, сейчас его везут в суд в Киев.

Также в выпуске новостей на 24 канале: За прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 666 новых случаев коронавируса. Выздоровели 275 больных, 11 умерли от осложнений. На Закарпатье из-за непогоды затопило целую деревню в Раховском районе. Боевики не пускают людей на оккупированную территорию: мужчина скончался в ожидании на КПВВ. Обострение на Корейском полуострове: Пхеньян подорвал офис связи с Южной Кореей в пограничном городе Кесон.